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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-СПб» разгромило «Енисей-2» со счетом 6:2

«Динамо-СПб» разгромило «Енисей-2» со счетом 6:2

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Динамо-СПб
«Динамо-СПб» забило шесть мячей «Енисею-2» в Красноярске

Петербургское «Динамо» одержало крупную победу над «Енисеем-2» в матче 24-го тура LEON-Первенства Второй лиги Б. Встреча в Красноярске завершилась со счётом 6:2 в пользу бело-голубых.

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте усилиями Владислава Луташева. Спустя пять минут Данила Ежков заработал и реализовал пенальти, а перед самым перерывом оформил дубль, замкнув прострел Артёма Зияисова. На исходе часа игры Луташев также сделал дубль, реализовав пенальти и восстановив равенство. Однако заключительная треть встречи полностью осталась за петербуржцами. На 72-й минуте вышедший на замену Дмитрий Шилов вновь вывел «Динамо» вперёд после передачи Ризвана Умарова. Затем отличился Михаил Яковлев, Александр Масалов реализовал пенальти, а окончательный счёт уже в компенсированное время установил Умаров.

Победа позволила «Динамо-СПб» набрать 45 очков и продолжить борьбу в группе лидеров.

Следующий матч команда Сергея Рыжикова проведёт 26 сентября на стадионе «Кировец» против «Балтики-2». Начало встречи — в 14:00.

Все по теме: футбол, Динамо
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