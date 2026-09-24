В Петербурге задержали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Ленинского проспекта

Вечером 22 сентября, к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 80-летней жительницы одного из домов по Ленинскому проспекту. Пенсионерка рассказала правоохраниетлям, что ранее в течение недели ей звонили незнакомцы под видом сотрудников различных организаций и, под предлогом сохранности денежных средств, убедили ее передать через курьеров деньги.

Женщина, неоднократно встречаясь с курьерами мошенников, передала в общей сложности 1 635 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

22 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на проспекте. Маршала Блюхера по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники уголовного розыска задержали причастного к мошенничеству 34-летнего мужчину.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Полицейские устанавливают аналогичные эпизоды преступной деятельности задержанного, а также иных лиц, причастных к преступлению.