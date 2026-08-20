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Жителя Всеволожска изобличили в содействии дистанционным мошенникам

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Житель Всеволожска стал фигурантом уголовного дела о содействии дистанционным мошенникам

Сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной передаче абонентских данных третьим лицам для совершения мошеннических действий.

Установлено, что подозреваемый, находясь в квартире по адресу: улица Малиновского, дом 12/2, город Всеволожск, Ленинградская область, вместе с неустановленными сообщниками, использовал сим-карты различных операторов. Эти карты регистрировались в мессенджерах, а затем созданные аккаунты передавались сообщникам через мобильное приложение.

Полученные аккаунты использовались для осуществления мошеннических схем, направленных на хищение денежных средств у граждан, проживающих как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах Российской Федерации.

В ходе задержания у подозреваемого было изъято 7 сим-карт разных операторов, а также другие предметы, представляющие доказательственное значение для дела.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной деятельности по передаче информации для регистрации и авторизации в сети Интернет. Дело квалифицировано по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 274.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей соучастников и выявление других эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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