В Лебяжьем в ДТП с автобусом «ПАЗ» погибла водитель иномарки

Накануне утром, 21 сентября около 08:05 в Ломоносовском районе Ленинградской области возле дома 51 по Красногорской улице в посёлке Лебяжье 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота» и двигаясь от посёлка Лебяжье в направлении посёлка Форт-Красная Горка, при выезде с правого закругления дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом «ПАЗ», под управлением 56-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку.