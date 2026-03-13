СКА всухую обыграл «Северсталь» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 13 марта, в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный хоккейный клуб СКА принимал на своем льду команду «Северсталь» из Череповца. Как показала игра, хозяева льда продемонстрировали свою силу и мастерство, одержав убедительную победу со счётом 5:0.

Первый гол в этой встрече был забит на 13-й минуте, когда нападающий СКА Рокко Гримальди, проявив отличную реакцию и точность, отправил шайбу в ворота соперника. Этот момент стал знаковым для команды, задав тон всему матчу. Затем, на 26-й минуте, защитник Маркус Филлипс удвоил преимущество своей команды, что вселило уверенность в игроков СКА и их болельщиков.

Не прошло и двух минут, как на 28-й минуте игры форвард Марат Хайруллин забросил третью шайбу в ворота «Северстали», что окончательно сломило дух соперников. На 29-й минуте нападающий Скотт Уилсон, воспользовавшись ошибками обороны череповчан, отправил четвертую шайбу в сетку, подтвердив доминирование СКА на льду.

Заключительный аккорд матча пришёлся на 56-ю минуту, когда Марат Хайруллин вновь отличился, оформив дубль и доведя счёт до разгромного 5:0. Эта победа стала для команды Игоря Ларионова пятой подряд, что свидетельствует о стабильности и высоком уровне игры коллектива в последние недели.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провел 65 матчей, в которых сумел набрать 79 очков. Это позволяет команде занимать пятое место в турнирной таблице Западной конференции, что является неплохим результатом в рамках столь конкурентного чемпионата. Хоккейный клуб СКА продолжает демонстрировать свою силу и амбиции, стремясь к высоким достижениям в предстоящих играх.