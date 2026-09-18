ента новостей

12:49
Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ЗакСа
12:37
В Петербурге в квартире местной жительницы обнаружен арсенал оружия
12:32
В Красносельском районе произошло массовое ДТП. Пострадал водитель «Тойоты»
11:15
В Петербурге иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
11:11
В Петербурге задержали 17-летнюю подозреваемую в мошенничестве
21:03
В Петербурге на КАД каршеринговый автомобиль сбил лося
20:36
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла пассажирка иномарки
20:09
Музыкальный концерт «Петербургский аккорд»
20:07
На КАД между развязками с Гостилицким шоссе и ММПК «Бронка» перекроют две полосы
20:05
На развязке в составе трассы «Сортавала» в районе деревни Керро будут полностью перекрывать три съезда
20:02
На развязке в составе трассы «Сортавала» в районе посёлка Стеклянный будут полностью перекрывать четыре съезда
10:18
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
10:10
В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного лихача
10:07
В Петербурге прикрыли магазин по продаже поддельными «айфонами»
23:28
«Зенит» вырвал победу у «Балтики» со счетом 3:2
13:41
В Ленобласти на участке трассы А-120 между Жабино и Сяськелево введут реверсивное движение
10:06
Во Всеволожском районе в ДТП погиб 66-летний пешеход
10:01
В Ленобласти задержали «домушницу» за кражу строительного инструмента из дачного дома
09:55
В Пушкинском районе задержали водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции
09:51
В Кудрово раскрыли кражу из ювелирного магазина
22:06
СКА победил «Шанхайских Драконов» со счётом 7:2
16:31
В Петербурге на КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют две полосы
12:58
В Петербурге в Ораниенбаумском саду открыли памятник Кириллу Лаврову
11:28
На проспекте Просвещения конфликт у ночного заведения закончился дракой со стрельбой
11:21
Полицейские Гатчины раскрыли кражу из дачного дома
11:14
В центре Петербурга пьяный мужчина размахивал ножом в кафе
10:36
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в распространении запрещённых веществ
10:14
В Мурино иномарка сбила молодого человека на электросамокате
14:02
Морской вокзал на Васильевском острове взят под государственную охрану
13:58
Премьера спектакля «Жёлтая стрела»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ЗакСа

Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ЗакСа

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания

Сегодня, 18 сентября, в Санкт-Петербурге началось трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы, Заксобрания города и ряда муниципалитетов. Губернатор Александр Беглов проголосовал на участке №153 в школе №12 на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе города.

«Всегда стараюсь приходить на выборы пораньше. Самое важное нужно сделать в первую очередь. Это традиция. И сегодня пришёл проголосовать за будущее нашего города и нашей страны. Президент России подчеркнул — от всех нас напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте, в регионах и на местном уровне», — отметил Александр Беглов.

Губернатор отметил слаженную работу участка и подчеркнул, что голосование стартовало организованно. Город заранее подготовил участки технически, оснастил их, обеспечил безопасность и комфорт, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Голосование продлится до 20 сентября. Работают 1975 постоянных участков и 47 временных — в больницах, на вокзалах и в аэропорту. В Невской ратуше открыт Центр общественного наблюдения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-07-2026, 12:18
Беглов и Бельский подписали совместный план законодательной работы
14-07-2026, 10:29
Открыто движение по Невскому проспекту на всем протяжении
30-07-2026, 16:36
На Большом проспекте В.О. отреставрировали концертный зал Дома молодёжи
3-09-2026, 14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
15-09-2026, 12:58
В Петербурге в Ораниенбаумском саду открыли памятник Кириллу Лаврову
3-09-2026, 11:57
Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:32
В Красносельском районе произошло массовое ДТП. Пострадал водитель «Тойоты»
Сегодня, 11:15
В Петербурге иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
Вчера, 21:03
В Петербурге на КАД каршеринговый автомобиль сбил лося
Вчера, 20:36
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла пассажирка иномарки
Наверх