Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ЗакСа

Сегодня, 18 сентября, в Санкт-Петербурге началось трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы, Заксобрания города и ряда муниципалитетов. Губернатор Александр Беглов проголосовал на участке №153 в школе №12 на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе города.

«Всегда стараюсь приходить на выборы пораньше. Самое важное нужно сделать в первую очередь. Это традиция. И сегодня пришёл проголосовать за будущее нашего города и нашей страны. Президент России подчеркнул — от всех нас напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте, в регионах и на местном уровне», — отметил Александр Беглов.

Губернатор отметил слаженную работу участка и подчеркнул, что голосование стартовало организованно. Город заранее подготовил участки технически, оснастил их, обеспечил безопасность и комфорт, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Голосование продлится до 20 сентября. Работают 1975 постоянных участков и 47 временных — в больницах, на вокзалах и в аэропорту. В Невской ратуше открыт Центр общественного наблюдения.