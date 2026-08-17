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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан иностранный гражданин, финансировавший экстремистскую организацию

В Петербурге задержан иностранный гражданин, финансировавший экстремистскую организацию

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
В Северной столице полицейские задержали иностранного гражданина, финансировавшего экстремистскую организацию

17 августа в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по ранее возбужденному в июле этого года уголовному делу по части 1 статьи 282.3 УК РФ сотрудники ЭБиПК ГУ МВД России, совместно со следователями СУ УМВД России по Петроградскому району Петербурга при взаимодействии с УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержали 41-летнего гражданина одного из европейских государств.

По предварительной информации, подозреваемый перечислил 900 рублей на счет экстремистской организации. По месту жительства фигуранта в квартире на Аптекарском переулке в центре Санкт-Петербурга проведены следственно-оперативные действия. 

В результате проведенного обыска оперативники изъяли ноутбук и мобильное устройство. Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейскими проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия на установление иных эпизодов.

Все по теме: Петроградский район
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