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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге несовершеннолетняя девушка подожгла полицейские автомобили на улице Марата

В Петербурге несовершеннолетняя девушка подожгла полицейские автомобили на улице Марата

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в поджоге служебных автомобилей

20 сентября 2026 года 14-летняя петербурженка на территории, примыкающей к отделу полиции на улице Марата, облила горючим веществом служебные автомашины и подожгла их. Затем она выдвинулась к зданию полиции на проспекте Тореза, намереваясь совершить аналогичный поджог, но была задержана.

На допросе девушка сообщила, что познакомилась в Telegram-канале «Дайвинчик» с молодым человеком, который впоследствии стал давать ей инструкции по совершению противоправных действий.

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела в отношении 14-летней девушки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт и покушение на террористический акт).

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