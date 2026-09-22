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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе в ДТП с иномаркой пострадал 17-летний водитель мопеда

В Невском районе в ДТП с иномаркой пострадал 17-летний водитель мопеда

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетним пострадавшим

Накануне вечером, 21 сентября около 21:40 в Невском районе Петербурга возле дома 8 по проспекту Большевиков 47-летний мужчина, управляя автомобилем «Солярис», двигаясь по проспекту Большевиков от улицы Коллонтай в сторону улицы Подвойского, при повороте налево на улицу Подвойского не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мопедом, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате дорожного происшествия 17-летнего водителя мопеда в тяжёлом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. 

Ранее водитель «Соляриса» неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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