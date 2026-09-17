В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла пассажирка иномарки

Сегодня вечером, 17 сентября около 16:00 на 64-ом километре трассы «Нарва», вблизи населенного пункта Каськово Волосовского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Renault Logan» при выполнении разворота с правой по ходу движения обочины, совершил столкновение с попутно движущимся грузовиком «Palfinger» с прицепом.

В результате дорожного происшествия пассажирка легковой автомашины погибла на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи и ещё трое человек с травмами были госпитализированы в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.