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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла пассажирка иномарки

В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла пассажирка иномарки

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Волосовском район Ленинградской области

Сегодня вечером, 17 сентября около 16:00 на 64-ом километре трассы «Нарва», вблизи населенного пункта Каськово Волосовского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Renault Logan» при выполнении разворота с правой по ходу движения обочины, совершил столкновение с попутно движущимся грузовиком «Palfinger» с прицепом.

В результате дорожного происшествия пассажирка легковой автомашины погибла на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи и ещё трое человек с травмами были госпитализированы в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Ленобласть, Волосовский район, ДТП
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