В Петербурге задержали 22-летнюю подозреваемую, выступившую в роли курьера мошенников

31 августа к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 76-летнего жителя одного из домов по улице Димитрова, который сообщил стражам порядка о мошеннических действиях в отношении его супруги.

По словам потерпевшего, 25 мая неизвестный позвонил его жене, представился сотрудником спецслужб и сообщил о необходимости передачи денежных средств для «проверки». Кроме того, пенсионера убедили приобретать золотые слитки и передавать их курьерам.

В период с 25 мая по 7 августа текущего года потерпевший передал золотые слитки общей массой 8 250 граммов и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 102 миллионов рублей — личные накопления и заёмные средства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в деревне Медный Завод Всеволожского района Ленинградской области сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнюю подозреваемую, выступившую в роли курьера.

Полицейскими устанавливаются все участники мошеннической схемы. Расследование продолжается.