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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 22-летнюю подозреваемую, выступившую в роли курьера мошенников

В Петербурге задержали 22-летнюю подозреваемую, выступившую в роли курьера мошенников

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
В Петербурге задержана участница мошеннической схемы с золотыми слитками, ущерб от которой превысил 100 миллионов рублей

31 августа к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 76-летнего жителя одного из домов по улице Димитрова, который сообщил стражам порядка о мошеннических действиях в отношении его супруги. 

По словам потерпевшего, 25 мая неизвестный позвонил его жене, представился сотрудником спецслужб и сообщил о необходимости передачи денежных средств для «проверки». Кроме того, пенсионера убедили приобретать золотые слитки и передавать их курьерам. 
В период с 25 мая по 7 августа текущего года потерпевший передал золотые слитки общей массой 8 250 граммов и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 102 миллионов рублей — личные накопления и заёмные средства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в деревне Медный Завод Всеволожского района Ленинградской области сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнюю подозреваемую, выступившую в роли курьера. 

Полицейскими устанавливаются все участники мошеннической схемы. Расследование продолжается.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
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