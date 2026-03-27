СКА обыграл ЦСКА со счетом 1:0

Опубликовал: Вадик Котов
КХЛ
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии Кубка Гагарина

27 марта в Санкт-Петербурге завершился третий поединок 1/8 финала Кубка Гагарина 2026 года. Встреча между местным СКА и московским ЦСКА, прошедшая в «Ледовом дворце», завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Этот результат привел к тому, что в серии установилось преимущество московского коллектива — 2-1.

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте нападающим СКА Джозефом Бландизи. В рамках регулярного сезона КХЛ московский клуб занял четвертое место в Западной конференции, а команда из Санкт-Петербурга расположилась на пятой позиции.

Похожие публикации

24-11-2025, 22:27
СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 4:1
5-02-2026, 21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16-02-2026, 22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
24-10-2025, 22:20
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
13-03-2026, 22:08
СКА всухую обыграл «Северсталь» в Санкт-Петербурге
10-02-2026, 22:19
СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1

