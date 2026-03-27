СКА обыграл ЦСКА со счетом 1:0

27 марта в Санкт-Петербурге завершился третий поединок 1/8 финала Кубка Гагарина 2026 года. Встреча между местным СКА и московским ЦСКА, прошедшая в «Ледовом дворце», завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Этот результат привел к тому, что в серии установилось преимущество московского коллектива — 2-1.

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте нападающим СКА Джозефом Бландизи. В рамках регулярного сезона КХЛ московский клуб занял четвертое место в Западной конференции, а команда из Санкт-Петербурга расположилась на пятой позиции.