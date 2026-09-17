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В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
В Ленобласти федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии движения транспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) 18 сентября 2026 года на два часа.

С 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь (км 236, у города Лодейное Поле в Ленинградской области). Это необходимо для пропуска парусной шхуны «Нерпа» с высотным габаритом 16,8 метра вниз по реке. Работы по разводке выполняют представители ОАО «РЖД». В указанный период проезд для всех автомобилей будет полностью перекрыт.

Мост совмещенный — по нему одновременно идут автомобильный и железнодорожный транспорт.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подтвердил данную информацию. Ведомство настоятельно рекомендует учитывать это ограничение при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
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