В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии движения транспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) 18 сентября 2026 года на два часа.

С 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь (км 236, у города Лодейное Поле в Ленинградской области). Это необходимо для пропуска парусной шхуны «Нерпа» с высотным габаритом 16,8 метра вниз по реке. Работы по разводке выполняют представители ОАО «РЖД». В указанный период проезд для всех автомобилей будет полностью перекрыт.

Мост совмещенный — по нему одновременно идут автомобильный и железнодорожный транспорт.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подтвердил данную информацию. Ведомство настоятельно рекомендует учитывать это ограничение при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.