В Ленобласти у деревни Дусьево в ДТП погибли два человека

В минувшую субботу днем, 19 сентября около 15 часов на 10-ом километре трассы «Лаврово-Шум-Ратница» водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь от деревни Кобона в сторону деревни Дусьево, в Кировском районе Ленинградской области, на правом закруглении дороги не справился с управлением и съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия 66-летний водитель и его 37-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.