В Большом зале Филармонии пройдет концерт к юбилею Любови Казарновской

25 октября в Большом зале Филармонии публика станет свидетелем грандиозного концерта, посвященного сразу двум выдающимся явлениям: бессмертной опере Джакомо Пуччини «Тоска» и блистательной юбилярше Любови Казарновской.

Опера «Тоска» – это не просто история любви, ревности и предательства, разворачивающаяся на фоне римских политических интриг начала XIX века. Музыка Пуччини становится отражением самых глубоких человеческих страстей. Виртуозное исполнение певцов и симфонического оркестра позволит слушателям полностью погрузиться в атмосферу оперы, прочувствовать всю ее эмоциональную палитру – от нежных любовных признаний до отчаянных трагических нот.

Особую значимость этому вечеру придает юбилей Любови Казарновской. Ее имя стало синонимом высочайшего мастерства, безупречного артистизма и глубокой преданности оперному искусству. Яркая, харизматичная, обладающая уникальным голосом и невероятной сценической энергетикой, Любовь Казарновская на протяжении многих лет является одной из самых любимых и уважаемых артисток. Этот концерт – дань уважения ее таланту и неоценимому вкладу в развитие как российской, так и мировой оперной сцены.

Певица выступит в роли Сары Бернар. Знаменитая французская актриса стала главной музой и первопричиной появления сюжета оперы «Тоска» на сцене: драматург Викторьен Сарду написал пьесу «Тоска» специально для нее, а композитор Джакомо Пуччини загорелся идеей написать оперу после того, как увидел Бернар в этой роли.

Зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный бессмертной музыкой Пуччини.

Исполнители:

Солисты проекта «Молодая опера России»

Любовь Казарновская – художественное слово

Симфонический оркестр «Северная симфония»

Дирижёр – Фабио Мастранджело

В программе арии и сцены из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

Начало в 20.00