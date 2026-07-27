В Петербурге задержали сибиряка, оставившего пенсионерку с проспекта Энтузиастов без накоплений

Вечером 25 июля, около 18:45 к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 80-летней женщины, проживающей на проспекте Энтузиастов. Пенсионерка сообщила стражам порядка, что 14 июля ей звонили неизвестные и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств и их декларации убедили передать курьеру полмиллиона рублей.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 26 июля около 15:00 возле дома 3 по улице Передовиков сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 23-летнего жителя Иркутской области. Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.