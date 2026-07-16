В аэропорту Пулково задержали курьершу мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей

23 июня к полицейским с заявлением обратилась 84-летняя жительница города Кириши Ленинградской области. Пенсионерка сообщила стражам порядка о совершенном в отношении неё мошенничестве. Со слов пострадавшей, 22 июня ей звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать 1 200 000 рублей и 1 000 долларов неизвестной женщине в квартире по месту проживания.

14 июля около 13:00 в аэропорту Пулково, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнюю неработающую жительницу Якутска.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.