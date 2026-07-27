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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 18-летнего студента, причастного к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера

В Петербурге задержали 18-летнего студента, причастного к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали южанина, причастного к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера

24 июля около 15:00 к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 77-летнего пенсионера, проживающего на улице Решетникова о том, что ему звонили неизвестные и под предлогом сохранности денежных средств убедили передать курьеру 7 195 345 рублей. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

25 июля возле дома 14 по Садовой улице сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего студента колледжа, который приехал в Петербурга из Краснодарского края. Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ. 

Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
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