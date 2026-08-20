ента новостей

12:39
В Петербурге задержали двоих дебоширов, разбивших стекло в автобусе
12:28
В Петербурге задержали агрессора, избившего прохожего на улице Орбели
11:58
В Петербурге задержали дропа, обманувшего пенсионера с Дунайского проспекта
11:21
Жителя Всеволожска изобличили в содействии дистанционным мошенникам
10:25
В Петербурге началась подготовка к реставрации Екатерингофского парка
10:06
Эрмитажный театр приглашает на спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
10:03
Музей дизайна «Основа» продлил до 30 сентября выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге
09:58
Актеры из шоу «Уральские Пельмени» в спектакле «Ни дать, ни зять»
09:53
В ТЮЗ им. Брянцева состоится музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!
11:28
Открытие юбилейного 90-го сезона театра-фестиваля «Балтийский дом»
11:22
В Вырице задержали мужчину за незаконный оборот наркотических средств
11:18
В Щеглово задержали мужчину, ограбившего алкомаркет
11:11
В Петербурге задержали «романтика», ограбившего цветочный магазин
11:05
На улице Салова дорожный конфликт закончился стрельбой и уголовным делом
10:57
В Невском районе в ДТП пострадал студент на электровелосипеде
10:51
В Петербурге мужчина стрелял по птицам с балкона квартиры
10:47
В Шушарах женщина ударила ножом соседа
10:22
В Ленобласти в ДТП у поселка Лесогорский погибли два человека
12:29
Противостояние «Динамо-СПб» со «Спартаком-2» завершилось вничью
11:27
На сцене «Колизея» выступит Нина Шацкая в сопровождении квартета Оксаны Петриченко
11:24
Выставка Евгения Кравцова «Пепел»
11:21
Выставка Ксении Власовой «Женское»
10:50
В Ленобласти пьяного лихача задерживали со стрельбой
10:44
На Ланском шоссе конфликт женщин завершился применением газового баллончика
10:35
Дебошир с проспекта Энгельса стал фигурантом уголовного дела
10:15
В Выборгском районе Ленобласти полицейские провели масштабный рейд
10:12
В Петербурге конфликт у бара завершился тяжёлыми травмами
10:07
В Петербурге на Ремесленной улице построят детский сад на 200 мест
13:50
В Пушкине отреставрируют Провиантские магазины
10:57
Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР» в Колизей Арене
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали дропа, обманувшего пенсионера с Дунайского проспекта

В Петербурге задержали дропа, обманувшего пенсионера с Дунайского проспекта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали дропа, обманувшего пенсионера на крупную сумму

Вечером 5 мая 2026 года, около 17:00 к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 71-летнего мужчины, проживающего на Дунайском проспекте. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что ему звонили неизвестные и под предлогом сохранности денежных средств убедили передать курьеру 2 800 000 рублей. 

Пор данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 19 августа около 15:40 возле дома 95 по улице Черкасова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего сварщика-механика СТО.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-07-2026, 11:19
В Петербурге задержали 18-летнего студента, причастного к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера
5-08-2026, 10:54
В Петербурге задержали дропа, обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный
31-07-2026, 11:23
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших пенсионерку с проспекта Славы без накоплений
27-07-2026, 11:14
В Петербурге задержали сибиряка, оставившего пенсионерку с проспекта Энтузиастов без накоплений
30-08-2024, 11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров в Калининском районе
16-08-2024, 14:24
В Кировском районе поймали 21-летего курьера мошенников мошенников

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:57
В Невском районе в ДТП пострадал студент на электровелосипеде
Вчера, 10:22
В Ленобласти в ДТП у поселка Лесогорский погибли два человека
14-08-2026, 13:48
В Тосненском районе Ленобласти в массовом ДТП погибли два человека
14-08-2026, 11:50
В Петергофе иномарка сбила подростков на мопеде
Наверх