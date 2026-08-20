В Петербурге задержали дропа, обманувшего пенсионера с Дунайского проспекта

Вечером 5 мая 2026 года, около 17:00 к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 71-летнего мужчины, проживающего на Дунайском проспекте. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что ему звонили неизвестные и под предлогом сохранности денежных средств убедили передать курьеру 2 800 000 рублей.

Пор данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 19 августа около 15:40 возле дома 95 по улице Черкасова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего сварщика-механика СТО.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.