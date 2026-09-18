В Петербурге в квартире местной жительницы обнаружен арсенал оружия

10 сентября сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного 5 августа по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, провели обыск в квартире 65-летней жительницы Приморского района.

В ходе обыска изъяты: два круглых металлических предмета, схожих с гранатой; 18 предметов, похожих на основные части оружия; два предмета, напоминающих винтовку; предмет, схожий с ружьем; 2152 патрона; банка с порохом.

Экспертиза изъятых боеприпасов показала, что 75 патронов калибра 7,62 мм являются пистолетными и пригодны для стрельбы из нарезного оружия. Винтовка Мосина признана нарезным огнестрельным оружием, а бездымный порох массой 256,7 г — метательным взрывчатым веществом.

По данным баз МВД России, оружие на подозреваемой не зарегистрировано.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Следственные действия продолжаются.