В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших пенсионерку с проспекта Славы без накоплений

Поздним вечером 28 июля, около 23:40 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 88-летней женщины, проживающей на проспекте Славы о том, что ей звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили в парадной передать курьеру 1 450 000 рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

29 июля около 14:00 возле дома 44 по Будапештской улице сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого 24-летнего дропа мошенников.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.