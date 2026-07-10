В Петербурге юноша по указанию мошенников забрал из сейфа квартиры около 37,5 млн рублей

Поздним вечером 8 июля, около 22:00 к полицейским Петроградского района Петербурга с заявлением обратился 60-летний гендиректор коммерческой фирмы, проживающий в квартире одного из домов по Вязовой улице. Бизнесмен сообщил стражам порядка о том, что на телефон его 21-летнего сына звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств. Под предлогом проверки денежных средств они убедили молодого человека пустить в квартиру неизвестного, который вскрыл металлический сейф, забрав оттуда 37 430 000 рублей.

На следующее утро сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 72 корп. 1 по ул. Маршала Казакова по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего местного жителя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.