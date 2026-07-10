ента новостей

21:51
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Пискарёвским проспектом перекроют две полосы
12:44
В Петербурге юноша по указанию мошенников забрал из сейфа квартиры около 37,5 млн рублей
12:33
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших школьницу
12:00
На проспекте Просвещения трамвай насмерть сбил 90-летнего мужчину
11:57
В Петербурге полицейские закрыли интернет-магазин по продаже «синтетики»
20:37
«Алые паруса - 2026»: визуальная поэма о мечте, написанная светом и цветом
13:13
В Ленобласти задержали подозреваемых в нападении на 87-летнюю пенсионерку
13:02
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
12:58
В Ленобласти на Новоприозерском шоссе после ДТП пострадал дорожный рабочий
12:53
В Ленобласти дебошир бутылкой разбил стекло в рейсовом автобусе
12:47
На КАД между развязками с Парашютной улицей и ЗСД перекроют две полосы
12:44
В Невском районе задержали женщину, похитившую телефон
12:39
В Петербурге пенсионер передал телефонным мошенникам более 95 миллионов рублей
11:32
В центре Петербурга двое молодых людей напали на администратора магазина
21:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек
11:35
В Волхове задержали стрелка из пневматической винтовки
11:28
В Петербурге задержали подростка, работавшего на мошенников
11:21
На Невском проспекте завершается капитальный ремонт дома с химерами и кокошниками
11:12
В Петербурге избили и ограбили постояльца гостиницы
11:06
В Невском районе мужчина избил соседа монтировкой
10:48
В Ленобласти задержали наркосбытчика, подозреваемого в продаже персональных данных граждан
21:07
В Петербурге на куполе строящегося храма Воскресения Христова установили крест
21:01
Беглов поручение о воссоздании Дома Ропса на Петровской косе
15:46
На трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти введут реверсивное движение
15:38
Выставка «Безграничные возможности тела»
12:21
В Ленобласти сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного лихача
12:14
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Дома Ропса»
12:06
В Невском районе задержан дроп, оставивший пенсионера без накоплений
12:02
В Московском районе поймали поджигателя мусорных контейнеров
12:24
На трассе «Кола» в районе Лодейного Поля введут реверсивное движение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге юноша по указанию мошенников забрал из сейфа квартиры около 37,5 млн рублей

В Петербурге юноша по указанию мошенников забрал из сейфа квартиры около 37,5 млн рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Петербурга задержали юного взломщика сейфа, помогавшего телефонным мошенникам

Поздним вечером 8 июля, около 22:00 к полицейским Петроградского района Петербурга с заявлением обратился 60-летний гендиректор коммерческой фирмы, проживающий в квартире одного из домов по Вязовой улице. Бизнесмен сообщил стражам порядка о том, что на телефон его 21-летнего сына звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств. Под предлогом проверки денежных средств они убедили молодого человека пустить в квартиру неизвестного, который вскрыл металлический сейф, забрав оттуда 37 430 000 рублей. 

На следующее утро сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 72 корп. 1 по ул. Маршала Казакова по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего местного жителя. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Петроградский район, мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-03-2025, 10:22
Полицейские поймали «дропа», мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Дыбенко
11-04-2025, 09:29
Полицейские Калининского района поймали в Мурино 16-летнего курьера мошенников
13-03-2025, 13:07
В Петербурге задержали парочку «дропов», причастных к обману пенсионерки с проспекта Славы
16-08-2024, 14:24
В Кировском районе поймали 21-летего курьера мошенников мошенников
21-09-2024, 11:25
Во Фрунзенском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
5-12-2024, 12:11
В Петербурге поймали "дропа" мошенников, обманувших 86-летнюю пенсионерку с улицы Ушинского

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:00
На проспекте Просвещения трамвай насмерть сбил 90-летнего мужчину
Вчера, 13:02
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
Вчера, 12:58
В Ленобласти на Новоприозерском шоссе после ДТП пострадал дорожный рабочий
8-07-2026, 21:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек
Наверх