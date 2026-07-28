В Петербурге задержана 16-летняя пособница телефонных мошенников

7 июля к полицейским Выборгского района Петербурга с заявлением обратилась 72-летняя жительница дома 10 по проспекту Художников. Пенсионерка сообщила стражам порядка о совершённом в отношении неё мошенничестве.

Со слов пострадавшей, накануне ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру 5 500 000 рублей, 1 500 долларов США и 170 евро. Общий материальный ущерб составил более 5 600 000 рублей.

27 июля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению данного преступления 16-летней школьницы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.