В Петербурге задержали подростка, работавшего на мошенников

23 июня к полицейским Московского района Петербурга с заявлением обратилась 48-летняя петербурженка. Женщина рассказала стражам порядка о том, что неизвестные под предлогом декларирования денежных средств убедили ее 15-летнего сына передать неизвестному денежные средства в размере 879 100 рублей.

7 июля возле дома 103 по Пулковскому шоссе сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 17-летнего школьника.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В отношении задержанного избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.