В Петербурге задержана курьерша телефонных мошенников

Вечером 17 июля, около 20:30 к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от 86-летней жительницы дома 27 по улице Маршала Захарова. Пенсионерка рассказала правоохранителям о совершённом в отношении нее мошенничестве. Со слов пострадавшей, ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником спецслужб, убедил передать 772 000 рублей неизвестной.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вчера днем, 23 июля около 15:00, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в доме 192 по Северному проспекту по подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю неработающую женщину.

Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.