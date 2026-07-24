ента новостей

12:46
В Петербурге открыли мемориальную доску адмиралу Герою Советского Союза Николаю Кузнецову
12:39
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников
12:34
В Петербурге задержана курьерша телефонных мошенников
12:30
В Петербурге задержали юношу, работавшего на мошенников
10:19
Основательница Wildberries прокомментировала атаку БПЛА на склады компании
12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
12:44
В Ломоносове женщина на иномарке сбила подростка на питбайке
11:13
На базе Герценовского университета создадут центр физической реабилитации.
10:44
Новым гендиректором киностудии «Ленфильм» стал Дмитрий Давиденко
10:38
Выставка «Лица Победы. Связь поколений»
10:18
На КАД иномарка насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
09:59
В Ленобласти полицейские изъяли почти килограмм амфетамина
20:49
На Вантовом мосту начнутся работы по ликвидации колейности
13:39
В Петербурге социологи выяснили, как зумеры меняют рынок труда
13:22
В Славянке полицейские искали мигрантов на стройплощадках
13:16
В Мариинском дворце поздравили выпускников магистратуры Президентской академии
13:12
На проспекте Ударников юноша жестоко избил мужчину
12:50
В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера
11:55
В Кудрово задержали стрелков по окнам квартиры
11:42
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2109»
10:23
Борис Эйфман отмечает 80-летие
09:44
В Герценовском университете будут готовить учителей химии, владеющих цифровыми технологиями
16:49
В Петербурге вручат Международную премию «Настоящий друг» — награду за человечность
12:28
В Ломоносовском районе в ДТП с пикапом погиб мотоциклист
12:06
В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже из сетевого магазина
11:33
Пропавшая в Красном Селе 6-летняя девочка нашлась
11:23
Выставка профессора Сергея Пена «Морская история»
11:20
На трассе Р-21 «Кола» Ладожский мост полностью закроют на два часа
11:12
В Ленобласти комитет госстройнадзора возглавил Алексей Пасько
11:05
В Петербурге поймали похитителя двух мотоциклов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержана курьерша телефонных мошенников

В Петербурге задержана курьерша телефонных мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Петербурга задержали курьершу телефонных мошенников

Вечером 17 июля, около 20:30 к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от 86-летней жительницы дома 27 по улице Маршала Захарова. Пенсионерка рассказала правоохранителям о совершённом в отношении нее мошенничестве. Со слов пострадавшей, ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником спецслужб, убедил передать 772 000 рублей неизвестной. 

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вчера днем, 23 июля около 15:00, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в доме 192 по Северному проспекту по подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю неработающую женщину.

Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Все по теме: Красносельский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-07-2023, 12:12
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров
28-03-2025, 13:11
В Пушкине поймали 17-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Невского района
6-04-2024, 14:08
В Петербурге поймали 71-летнюю курьера мошенников
31-05-2024, 10:55
На Васильевском острове поймали курьера мошенников
18-10-2023, 13:05
Полицейские задержали пенсионерку-курьера из Кронштадта, подозреваемую в обмане пенсионеров с Васильевского острова
3-06-2022, 11:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
Вчера, 12:44
В Ломоносове женщина на иномарке сбила подростка на питбайке
Вчера, 10:18
На КАД иномарка насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
22-07-2026, 11:42
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2109»
Наверх