В Петербурге поймали рецидивиста, обокравшего пенсионерку с Васильевского острова

1 сентября 2025 года около 19:35 к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 87-летней женщины, проживающей на улице Наличной. Пенсионерка рассказал стражам порядка о том, что 46-летний житель Псковской области, помогавший ей по хозяйству, украл у нее из квартиры 1 000 000 рублей и три золотых кольца.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

3 августа около 10:00 возле дома 40 по улице Кораблестроителей сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 46-летнего жителя Сертолово, за плечами у которого 15 судимостей за мошенничество и кражи.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.