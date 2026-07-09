В Невском районе задержали женщину, похитившую телефон

29 июня к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 25-летнего местного жителя о хищении мобильного телефона.

Сотрудники полиции установили, что возле дома 73 по проспекту Обуховской Обороны к потерпевшему подошла неизвестная женщина и под предлогом проведения проверки попросила передать ей мобильный телефон. Завладев устройством, женщина скрылась.

Сумма ущерба составила 7000 рублей.

Накануне днем, 8 июля около 15:30 возле дома 61 по проспекту Большевиков сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнюю подозреваемую.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Подозреваемую поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.