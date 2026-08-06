В Невском районе задержали подозреваемых в поджоге автомобиля

1 августа к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о возгорании припаркованного автомобиля во дворе одного из домов на улице Тельмана.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестные повредили заднее стекло автомобиля «Хендай Солярис», после чего совершили поджог. В результате происшествия внутренняя обшивка салона автомобиля получила незначительные повреждения. Пострадавших нет.

3 августа возле одного из домов на проспекте Большевиков сотрудники уголовного розыска, по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих мужчин 28 и 23 лет. Предварительно установлено, что задержанные причастны к умышленному повреждению автомобиля, принадлежащего местному жителю.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.