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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали подозреваемых в поджоге автомобиля

В Невском районе задержали подозреваемых в поджоге автомобиля

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейскими Невского района Петербурга задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля

1 августа к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о возгорании припаркованного автомобиля во дворе одного из домов на улице Тельмана.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестные повредили заднее стекло автомобиля «Хендай Солярис», после чего совершили поджог. В результате происшествия внутренняя обшивка салона автомобиля получила незначительные повреждения. Пострадавших нет. 

3 августа возле одного из домов на проспекте Большевиков сотрудники уголовного розыска, по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих мужчин 28 и 23 лет. Предварительно установлено, что задержанные причастны к умышленному повреждению автомобиля, принадлежащего местному жителю. 

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Невский район, поджог, автомобиль
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