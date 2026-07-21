В Петербурге поймали похитителя двух мотоциклов

17 июля к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о хищении двух мотоциклов, припаркованных возле домов 93 и 95 на проспекте Ветеранов. Неизвестный похитил мотоциклы «Suzuki» и «BMW», принадлежащие местным жителям.

В ходе проводимой проверки один из похищенных мотоциклов был обнаружен уже в день совершения преступления, второй — на следующий день. Оба транспортных средства изъяли и вернули законным владельцам.

Вчера утром, 20 июля около 10:00 возле дома 12 по улице Десантников сотрудники уголовного розыска установили и задержали 18-летнего подозреваемого.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.