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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали похитителя двух мотоциклов

В Петербурге поймали похитителя двух мотоциклов

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Кировского района Петербурга раскрыли кражу двух мотоциклов и задержали подозреваемого

17 июля к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о хищении двух мотоциклов, припаркованных возле домов 93 и 95 на проспекте Ветеранов. Неизвестный похитил мотоциклы «Suzuki» и «BMW», принадлежащие местным жителям.

В ходе проводимой проверки один из похищенных мотоциклов был обнаружен уже в день совершения преступления, второй — на следующий день. Оба транспортных средства изъяли и вернули законным владельцам.

Вчера утром, 20 июля около 10:00 возле дома 12 по улице Десантников сотрудники уголовного розыска установили и задержали 18-летнего подозреваемого. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Кировский район, кража, мотоциклы
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