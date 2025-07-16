В Петербурге у закладчика изъяли более 1 кг мефедрона, а также гашиш и кокаин

В центре Санкт-Петербурга сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД, совместно с коллегами из полиции Центрального района, провели масштабную операцию, завершившуюся задержанием 38-летнего мужчины, занимавшегося распространением наркотических веществ. Эта операция, являвшаяся результатом длительной и кропотливой работы по сбору информации и проведению оперативно-розыскных мероприятий, позволила пресечь деятельность одного из звеньев распространительской сети, работавшей через интернет-магазин.

Задержанный, как установило следствие, являлся важным звеном в цепочке поставок запрещенных веществ. Его роль заключалась в получении крупных партий наркотиков из так называемых "мастер-кладов" – тайников, используемых преступниками для хранения и переправки наркотиков. После получения товара, он доставлял его в свою квартиру, расположенную в центральном районе города. Здесь, в специально оборудованном месте, он осуществлял взвешивание и фасовку наркотиков в небольшие пакетики, предназначенные для дальнейшей продажи методом закладок. Этот процесс, требующий определенной сноровки и аккуратности, указывал на опыт задержанного в подобной деятельности и его глубокое вовлечение в преступную схему.

В ходе тщательно проведенного обыска квартиры подозреваемого, оперативники обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств. Вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность, впечатляют своими масштабами: более килограмма мефедрона – высокотоксичного наркотика, вызывающего сильнейшую зависимость; около ста граммов гашиша – наркотического вещества, получаемого из конопли; и пятьдесят граммов кокаина – одного из самых дорогих и опасных наркотиков. Кроме того, были изъяты электронные весы, используемые для точного дозирования наркотиков, и различные упаковочные материалы, свидетельствующие о налаженном процессе подготовки товара к продаже.

Все изъятое было тщательно задокументировано и направлено на экспертизу, результаты которой послужат неопровержимыми доказательствами вины задержанного.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает суровое наказание за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.

Задержанный, у которого, как выяснилось, ранее уже была судимость за использование поддельного водительского удостоверения, был арестован на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы и полное раскрытие обстоятельств дела. Расследование продолжается, и в ближайшее время ожидается предъявление обвинения и передача дела в суд. Данная операция демонстрирует эффективность работы правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и направлена на обеспечение безопасности граждан Санкт-Петербурга.