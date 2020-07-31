В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

В минувшую среду в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны активные участники организованной группы, которая продолжительное время осуществляла незаконный сбыт наркотического средства «метадон». Сбыт осуществлялся бесконтактным способом посредством «тайников-закладок» с использованием мессенджера в различных районах Петербурга.

В состав организованной группы входил 39-летний мужчина – организатор, женщина-оператор, осуществлявшая общение с «заказчикам» посредством мессенджера, а также двое мужчин, 39 и 33 лет, выполнявших функции курьеров-закладчиков.

В ходе обысков по местам проживания указанных лиц обнаружено и изъято в общей сложности более 30 граммов наркотического средства «фенадон», упаковочные материалы, блокноты с записями, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы, а также два автомобиля - Инфинити QX56 и БМВ Х6.

В результате проведенных мероприятий установлена причастность указанной группы к восьми ранее возбужденным уголовным делам по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств совершенные организованной группой).

Все четверо участников группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения и поставки наркотиков.