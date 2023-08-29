В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков

В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками Управления МВД России по Фрунзенскому району Петербурга пресечена деятельность интернет-магазина, занимавшегося распространением наркотиков в теневом секторе Интернета.

Оперативниками при содействии сотрудников патрульно-постовой службы полиции возле дома 40/1 по проспекту Славы задержан 36-летний мужчина.

По данным оперативников, он организовал интернет-магазин, администрировал его, а также осуществлял роль фасовщика и закладчика наркотических средств.

Во время личного досмотра у задержанного полицейскими изъято 11 полимерных пакетов, четыре свертка из изоляционной ленты, упаковочный материал, сотовый телефон и банковская карта. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим психостимулятором, так называемой «солью», общей массой 1,19 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности злоумышленника.