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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков

В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками петербургской полиции пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками Управления МВД России по Фрунзенскому району Петербурга пресечена деятельность интернет-магазина, занимавшегося распространением наркотиков в теневом секторе Интернета.
Оперативниками при содействии сотрудников патрульно-постовой службы полиции возле дома 40/1 по проспекту Славы задержан 36-летний мужчина.
По данным оперативников, он организовал интернет-магазин, администрировал его, а также осуществлял роль фасовщика и закладчика наркотических средств. 
Во время личного досмотра у задержанного полицейскими изъято 11 полимерных пакетов, четыре свертка из изоляционной ленты, упаковочный материал, сотовый телефон и банковская карта. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим психостимулятором, так называемой «солью», общей массой 1,19 граммов.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности злоумышленника.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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