ента новостей

12:43
В Петербурге стартовала компания по озеленению города
12:35
На трассе Р-23 в Ленобласти перекроют две полосы движения
12:29
В Петербурге поймали карманницу-рецидивистку из Рязани
12:23
В Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве у продавца круглосуточного магазина
12:17
В Петербурге поймали вандала, разбившего стекло на остановке на Сиреневом бульваре
12:03
В Петербурге задержали 15-летнего «помощника» телефонных мошенников
12:00
В Петербурге полицейские задержали сбытчика запрещенных веществ
10:39
В Петербурге раскрыли покушение на убийство, совершенное в 1997 году
20:40
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Белоострова до Огоньков
13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
12:13
Съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД полностью перекроют
12:01
Первые сто электробусов белорусского производства выходят на улицы Петербурга
11:57
В Петербурге организован сбор гуманитарной помощи Республике Дагестан
11:52
На севере Петербурга пенсионер открыл стрельбу из пневматики у детского сада
11:46
В Шушарах полицейские провели проверку строительных городков
11:37
В Петербурге полицейские ликвидировали канал вывода денежных средств за рубеж
22:35
Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО
22:32
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность
15:50
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
15:01
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
14:38
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
14:05
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
12:40
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
12:30
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
12:26
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
12:21
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
12:13
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
15:31
В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали сбытчика запрещенных веществ

В Петербурге полицейские задержали сбытчика запрещенных веществ

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского Главка задержали сбытчика запрещенных веществ

15 апреля, благодаря полученным оперативным данным, оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали на Свердловской набережной 29-летнего петербуржца, которого подозревают в распространении наркотиков.

В результате обыска по месту жительства задержанного было найдено и изъято 190,7 грамм мефедрона, ювелирные весы и упаковочные материалы.

Дальнейшие действия правоохранительных органов позволили установить, что мужчина занимался незаконным сбытом психотропных веществ и наркотических средств бесконтактным способом. Его деятельность охватывала территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Следственными органами УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Подозреваемый помещен под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия, направленные на установление возможных сообщников подозреваемого и выявление других эпизодов его противоправной деятельности.

Все по теме: Калининский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

