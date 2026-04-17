В Петербурге полицейские задержали сбытчика запрещенных веществ

15 апреля, благодаря полученным оперативным данным, оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали на Свердловской набережной 29-летнего петербуржца, которого подозревают в распространении наркотиков.

В результате обыска по месту жительства задержанного было найдено и изъято 190,7 грамм мефедрона, ювелирные весы и упаковочные материалы.

Дальнейшие действия правоохранительных органов позволили установить, что мужчина занимался незаконным сбытом психотропных веществ и наркотических средств бесконтактным способом. Его деятельность охватывала территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Следственными органами УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Подозреваемый помещен под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия, направленные на установление возможных сообщников подозреваемого и выявление других эпизодов его противоправной деятельности.