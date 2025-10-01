Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Санкт-Петербургу ликвидировали интернет-магазин, который функционировал в даркнете и занимался продажей наркотиков.

На данном онлайн-ресурсе пользователям предлагался разнообразный выбор запрещенных веществ, варьирующийся от синтетических типов наркотиков, таких как мефедрон, до растительного происхождения, включая «гашиш» и «марихуана», а также психоактивные препараты.

Продавцы использовали бесконтактные методы реализации, применяя тайники-закладки, которые размещались в различных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В результате спецоперации были задержаны двое граждан, проживающих во Всеволожском районе Ленобласти: 35-летний предполагаемый организатор преступной деятельности из Мурино и 33-летний курьер-закладчик из Новосаратовки.

В ходе обыска нежилого помещения, арендованного под склад на улице Шувалова в Мурино, обнаружено и изъято около 1100 граммов мефедрона, упакованного в пакеты.

В квартире организатора наркобизнеса были найдены электронные весы, упаковочные материалы, мобильные устройства, ноутбук и 12 свертков с метамфетамином общим весом около 50 граммов. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

В автомобиле закладчика полицейские обнаружили ещё 4 свёртка с мефедроном общей массой около 20 г.

При обыске в квартире закладчика в деревне Новосаратовка были изъяты электронные весы, упаковочные материалы, мобильный телефон, ноутбук и пакет с веществом массой 61,2 г, который, согласно анализу, содержал синтетическое наркотическое средство.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий было выявлено 20 тайников с наркотиками общей массой около 60 граммов на территории города и области.

Суммарно изъятые наркотические вещества составляют более полутора килограммов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дополнительные мероприятия для выявления иных эпизодов преступной деятельности задержанных.