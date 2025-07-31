В Петербурге задержали сбытчика сильнодействующих веществ посредством онлайн-магазина

Благодаря оперативным действиям сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел России пресечена деятельность онлайн-магазина, занимавшегося незаконной реализацией сильнодействующего препарата прегабалин. Задержан организатор противоправной схемы, 50-летний житель Невского района, ранее имевший проблемы с законом.

Предварительное расследование выявило, что распространение прегабалина осуществлялось посредством почтовых отправлений, охватывающих всю территорию страны.

В ходе санкционированного обыска, проведенного в квартире задержанного, расположенной в доме номер 72 по улице Седова, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали значительное количество запрещенных веществ и предметов, включая 34 картонные коробки, содержащие 1904 капсулы прегабалина, 0,5 грамма метадона, расфасованного в бумажный сверток, материалы для упаковки почтовых отправлений, электронные весы и полимерные пакеты.

Все изъятые материалы направлены на проведение необходимых экспертных исследований.

Следственным управлением УМВД России по Невскому району инициировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью их сбыта.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности и выявление возможных соучастников злоумышленника.