Оперативники из Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в доме 99 по проспекту Просвещения, по месту жительства, 33-летнего петербуржца, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ.
В квартире задержанного были обнаружены и изъяты электронные весы и упаковочный материал, а также наполненные марихуаной 27 стеклянных банок, 12 пакетов и пластиковый контейнер.
Общая масса наркотического средства превысила 4,6 кг.
По версии оперативников, подозреваемый планировал сбыть «дурман-траву».
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
В квартире петербуржца полицейские нашли более 4,6 кг марихуаны
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские обнаружили в квартире петербуржца 4,6 кг марихуаны
Оперативники из Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в доме 99 по проспекту Просвещения, по месту жительства, 33-летнего петербуржца, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ.
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