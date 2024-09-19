В квартире петербуржца полицейские нашли более 4,6 кг марихуаны

Оперативники из Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в доме 99 по проспекту Просвещения, по месту жительства, 33-летнего петербуржца, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ.

В квартире задержанного были обнаружены и изъяты электронные весы и упаковочный материал, а также наполненные марихуаной 27 стеклянных банок, 12 пакетов и пластиковый контейнер.

Общая масса наркотического средства превысила 4,6 кг.

По версии оперативников, подозреваемый планировал сбыть «дурман-траву».

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.