В Петербурге пироман пытался поджечь автосервис на проспекте Динамо

В полицию Петроградского района 27 июля 2025 года около 03 часов 35 минут поступило заявление от гражданина 44 лет, работающего автослесарем. Заявитель сообщил, что у дома номер 44 по проспекту Динамо, неподалеку от стрелкового тира, неустановленное лицо предприняло попытку поджога гаражного бокса, используемого для ремонта автомобилей.

Попытка совершения преступления оказалась безуспешной, и злоумышленник покинул место происшествия. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что между заявителем и предполагаемым поджигателем ранее возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, связанных с женщиной.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Правоохранительными органами проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, совершившего попытку поджога.