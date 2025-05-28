На Светлановском проспекте неадекват разбил стекло троллейбуса

В Калининском районе 28 мая, приблизительно в 02:00, в правоохранительные органы поступила информация о том, что. неизвестный гражданин повредил стекло троллейбуса.

Сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта, расположенной у дома номер 123 по Светлановскому проспекту. Злоумышленник, используя палку, разбил два оконных стекла в троллейбусе, после чего покинул место преступления. Водитель троллейбуса, обнаружив повреждения, проследовал в троллейбусный парк и сообщил о случившемся.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения имущества. Предпринимаются необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителя. Ведется активный поиск лица, совершившего противоправное деяние.