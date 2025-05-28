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Питерец.ру » Происшествия » На Светлановском проспекте неадекват разбил стекло троллейбуса

На Светлановском проспекте неадекват разбил стекло троллейбуса

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские Калининского района ищут разбившего стекла в троллейбусе на Светлановском проспекте

В Калининском районе 28 мая, приблизительно в 02:00, в правоохранительные органы поступила информация о том, что. неизвестный гражданин повредил стекло троллейбуса.

Сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта, расположенной у дома номер 123 по Светлановскому проспекту. Злоумышленник, используя палку, разбил два оконных стекла в троллейбусе, после чего покинул место преступления. Водитель троллейбуса, обнаружив повреждения, проследовал в троллейбусный парк и сообщил о случившемся.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения имущества. Предпринимаются необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителя. Ведется активный поиск лица, совершившего противоправное деяние.

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