В Приморском районе конфликт молодого парня с охранником жилого комплекса закончился стрельбой

26 июля, приблизительно в 18 часов, в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступило заявление от проживающего на Плесецкой улице. Заявитель утверждал, что в него произвел выстрел сотрудник охраны жилого комплекса, инцидент произошел между шестым и седьмым подъездами дома номер шестнадцать по Плесецкой улице.

Прибывшие на указанное место сотрудники полиции в ходе предварительного расследования выяснили, что конфликт между 35-летним охранником и 23-летним пострадавшим произошел из-за словесной перепалки.

По предварительным данным, молодой человек употреблял алкогольные напитки на территории жилого комплекса и игнорировал неоднократные просьбы сотрудников охраны прекратить нарушение общественного порядка. После этого, охранник, с целью прекращения противоправных действий, произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета.

Оба участника инцидента были доставлены сотрудниками полиции в отделение для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.