В Петербурге задержали хулигана, рисовавшего граффити на стене дома

Вчера к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что по улице Беринга дрм 5, групповая драка, сотрудники охраны жилого комплекса задерживают мужчину, пострадал пожилой охранник.

Инцидент произошел из-за нанесения 36-летним мужчиной граффити на стену дома. При задержании «художника» охраннику жилого комплекса внезапно стало плохо, он потерял сознание и скончался в машине скорой помощи.

Злоумышленник привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.