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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти охранник садоводства случайно выстрелил мужчине в лоб

В Ленобласти охранник садоводства случайно выстрелил мужчине в лоб

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в садоводстве в Кировском районе Ленобласти

Накануне, 11 мая приблизительно в семь часов вечера, в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступило заявление от 64-летнего сотрудника охраны садоводческого товарищества "Локомотивное Депо". Он сообщил о нанесении огнестрельного ранения из травматического оружия неизвестному лицу в область лба.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около шести часов вечера того же дня председатель садоводства проинформировал охранника о присутствии трех граждан в состоянии алкогольного опьянения на территории товарищества.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента один из находившихся на территории товарищества нанес удар охраннику в лицо. В ответ на агрессивные действия охранник произвел выстрел в воздух из травматического пистолета. После этого нападавший предпринял попытку завладеть оружием, что привело к случайному выстрелу. Резиновая пуля попала мужчине в лоб.

Сотрудники полиции изъяли травматический пистолет. Пострадавший, мужчина сорока четырех лет, был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы, в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, стрельба, огнестрельное ранение
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