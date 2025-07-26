В доме на Русановской улице конфликт жильцов закончился стрельбой

25 июля в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступили многочисленные жалобы от жильцов дома №16, корпус 1 по Русановской улице. Граждане сообщали о нетрезвом мужчине, пытавшемся проникнуть в квартиры.

Впоследствии, в полицию обратился 27-летний обитатель одной из квартир, заявивший о том, что сосед напал на него и произвел несколько выстрелов в его направлении из газового пистолета.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого злоумышленника. 50-летний местный житель был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, расположенной на 17-м этаже.

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). У правонарушителя изъято аэрозольное устройство "Пионер".

Пострадавший, 27-летний мужчина, не обращался за медицинской помощью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.