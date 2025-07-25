На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП

ента новостей

16:45
Большой семейный фестиваль откроется в Пушкинском районе в Буферном парке
16:35
В Кронштадт доставили мощи Фёдора Ушакова и главную икону Военно-Морского Флота – образ святого Апостола Андрея Первозванного
16:22
Бразилец Луис Фильо по прозвищу «Клаудио», Азиз Муждаков и Александр Семуков – новички мини-футбольного «Кристалла»
16:11
На внутреннем кольце КАД между развязками с Таллиннским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
15:58
В поселке Рахья подростки подожгли детскую площадку
15:49
В Петербурге задержали 74-летнего курьера мошенников
15:31
В Петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Тихорецком проспекте
15:27
В Невском районе ищут злоумышленников, причастных к разбою
15:13
В Петербурге задержали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки из Пушкина
15:05
В Ленобалсти задержали пьяного мужчину на мопеде
10:01
Петербургская делегация побывала на молодежном форуме в Ростовской области
09:45
Власти Петербурга выделят деньги модернизацию хранилищ данных
09:35
Петербург достигнет 100% очистки сточных вод к 2030 году
09:26
Петербург в топе регионов РФ по любви к BMW
00:50
В хоккейном клубе «СКА-ВМФ», выступающем в ВХЛ, сформирован тренерский штаб и произошли серьёзные перемены в составе: покинул петербургский клуб и экс-капитан «СКА-Невы» Конозов
00:14
Петербургские шахматисты Гоганов и Лобанов после 4-го тура «Oskemen Open» в Казахстане набрали по 3 очка и преследуют четвёрку лидеров, один из которых – Алексей Гребнев
20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
19:20
В Петербурге завершился 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту
17:10
В Мариинском дворце открылась выставка работ студентов Народного художника Андрея Блиока
16:34
Первое уголовное дело о дропперстве возбудили в Москве
16:29
На трассе «Кола» в районе Разметелево дорожники ограничат пропускную способность
16:15
Во Всеволожске задержали подозреваемого в налете на магазин 
12:06
В Ленобласти задержали подозреваемых в магазинном грабеже
11:58
В Мурино поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с улицы Тельмана
11:45
В Приморском районе поймали стрелка по остановке общественного транспорта
11:29
В Петербурге мужчина выстрелил из пневматики в молодую пару
11:05
В квартире на улице Седова обнаружили склад наркотиков
10:36
В Петербурге полицейские проверяли курьеров маркетплейсов
10:28
На КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
09:46
Петербуржцам напомнили о безопасности на водоемах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП

На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Кола" в Тихвинском районе Ленобласти

На 435-м километре трассы «Вологда-Тихвин» Р-21 «Кола», около 19 часов 10 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, 49-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Шевроле», не уступила дорогу транспортному средству «Митсубиси», которым управлял 62-летний мужчина, что привело к их столкновению.

В результате столкновения водитель автомобиля «Шевроле» скончалась на месте аварии от полученных повреждений.

70-летняя пассажирка автомобиля «Митсубиси» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование данного инцидента. Цель проверки – установить все обстоятельства и причины, приведшие к трагическому происшествию.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-06-2025, 09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
29-05-2025, 11:49
В Осьмино автоледи на иномарке сбила школьницу на питбайке
17-12-2023, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
9-07-2025, 12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
8-07-2025, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
23-07-2025, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
23-07-2025, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
23-07-2025, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
Наверх