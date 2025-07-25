На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП

На 435-м километре трассы «Вологда-Тихвин» Р-21 «Кола», около 19 часов 10 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, 49-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Шевроле», не уступила дорогу транспортному средству «Митсубиси», которым управлял 62-летний мужчина, что привело к их столкновению.

В результате столкновения водитель автомобиля «Шевроле» скончалась на месте аварии от полученных повреждений.

70-летняя пассажирка автомобиля «Митсубиси» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование данного инцидента. Цель проверки – установить все обстоятельства и причины, приведшие к трагическому происшествию.