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Питерец.ру » Происшествия » В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»

В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Бокситогорском район Ленобласти 

Приблизительно в 18:05, 7 июля 2025 года, на 408-м километре трассы А-114, известной как «Вологда – Тихвин», произошло дорожно-транспортное происшествие. 33-летний водитель грузового автомобиля «Вольво FM-Truck» с полуприцепом, намереваясь совершить обгон, не обеспечил безопасность данного маневра. В результате его действий было создано препятствие для автомобиля «Ниссан Тиида», которым управлял 48-летний гражданин.

Водитель «Ниссана», стремясь избежать столкновения, вынужден был съехать на обочину. Однако, потеряв контроль над управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Вольво FH 12», за рулем которого находился 27-летний житель Нижегородской области.

В результате аварии, 45-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан» получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Восьмилетний пассажир этого же автомобиля был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Предварительно установлено, что водитель, спровоцировавший аварию, ранее, в 2015 году, семнадцать раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В настоящее время по факту произошедшего ДТП проводится тщательная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Бокситогорский район, ДТП
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