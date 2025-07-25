В Ленобалсти задержали пьяного мужчину на мопеде

В ходе профилактической операции «Мотоциклист», проведенной сотрудниками Госавтоинспекции Выборгского района Ленинградской области, был задержан гражданин 1965 года рождения, управлявший мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами или лишенным такого права) и статьей 12.6 КоАП РФ (управление мопедом без мотошлема).

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является серьезным нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации. Подобные действия создают угрозу как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Призываем граждан быть ответственными и не допускать управления транспортным средством в нетрезвом виде во избежание трагических последствий. Помните о безопасности – вашей и окружающих вас людей.