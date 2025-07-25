ента новостей

15:05
В Ленобалсти задержали пьяного мужчину на мопеде
10:01
Петербургская делегация побывала на молодежном форуме в Ростовской области
09:45
Власти Петербурга выделят деньги модернизацию хранилищ данных
09:35
Петербург достигнет 100% очистки сточных вод к 2030 году
09:26
Петербург в топе регионов РФ по любви к BMW
00:50
В хоккейном клубе «СКА-ВМФ», выступающем в ВХЛ, сформирован тренерский штаб и произошли серьёзные перемены в составе: покинул петербургский клуб и экс-капитан «СКА-Невы» Конозов
00:14
Петербургские шахматисты Гоганов и Лобанов после 4-го тура «Oskemen Open» в Казахстане набрали по 3 очка и преследуют четвёрку лидеров, один из которых – Алексей Гребнев
20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
19:20
В Петербурге завершился 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту
17:10
В Мариинском дворце открылась выставка работ студентов Народного художника Андрея Блиока
16:34
Первое уголовное дело о дропперстве возбудили в Москве
16:29
На трассе «Кола» в районе Разметелево дорожники ограничат пропускную способность
16:15
Во Всеволожске задержали подозреваемого в налете на магазин 
12:06
В Ленобласти задержали подозреваемых в магазинном грабеже
11:58
В Мурино поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с улицы Тельмана
11:45
В Приморском районе поймали стрелка по остановке общественного транспорта
11:29
В Петербурге мужчина выстрелил из пневматики в молодую пару
11:05
В квартире на улице Седова обнаружили склад наркотиков
10:36
В Петербурге полицейские проверяли курьеров маркетплейсов
10:28
На КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
09:46
Петербуржцам напомнили о безопасности на водоемах
09:38
В Петербурге выявили более 2000 нарушений среди курьеров
09:30
В Шушарах определили место для трамвайной линии до Славянки
09:24
Искусственный интеллект возьмет под контроль водные артерии Петербурга с 2026 года
01:49
Иранский шахматист Табатабеи досрочно выиграл турнир имени Карпова в Ханты-Мансийске, а чемпион России Артемьев в 8-м туре одержал свою первую победу
01:05
«Злой гений» баскетбольного «Зенита» в плей-офф сезона – 2022/2023 Ненад Димитриевич стал игроком петербургского клуба
19:52
В Петербурге стартовала интеграция Службы 112 с мессенджером МАХ
19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
19:00
На улице Курчатова на проходной завода женщину ранили стрелой из лука
17:43
На шахматном турнире «Oskemen Open» в Казахстане петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 2 очка из 2, у Сергея Лобанова – 1,5 очка и место в районе 20-го
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти задержали пьяного мужчину на мопеде

В Ленобалсти задержали пьяного мужчину на мопеде

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Выборгском районе Ленинградской области задержан пьяный водитель мопеда

В ходе профилактической операции «Мотоциклист», проведенной сотрудниками Госавтоинспекции Выборгского района Ленинградской области, был задержан гражданин 1965 года рождения, управлявший мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами или лишенным такого права) и статьей 12.6 КоАП РФ (управление мопедом без мотошлема).

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является серьезным нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации. Подобные действия создают угрозу как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Призываем граждан быть ответственными и не допускать управления транспортным средством в нетрезвом виде во избежание трагических последствий. Помните о безопасности – вашей и окружающих вас людей.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-04-2022, 15:19
В Петербурге полицейские в минувшие выходные задержали более 250 пьяных водителей
28-08-2023, 10:09
В Ленинградской и Вологодской областях полицейские задержали нетрезвых водителей, которые создавали угрозу для окружающих
28-03-2023, 13:39
В Ленобласти задержали пьяного мужчину на угнанном автомобиле
4-08-2024, 15:15
В Кировском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электровелосипеде
15-06-2020, 13:44
В Ленобласти задержали пьяного автоугонщика
5-12-2022, 12:23
В Пушкине задержали пьяного угонщика похитевшего автомобиль в деревне Мистолово

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
23-07-2025, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
23-07-2025, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
23-07-2025, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
Наверх