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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские в минувшие выходные задержали более 250 пьяных водителей

В Петербурге полицейские в минувшие выходные задержали более 250 пьяных водителей

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Опубликовал: Anton78
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Возбуждено 18 уголовных дел за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В минувшие выходные дни в результате проведения рейдов «Нетрезвый водитель» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудниками ГИБДД выявлены 264 водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом восемнадцать из них, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. В отношении указанных водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Источник: ГУ МВД
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