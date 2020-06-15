В Ленобласти задержали пьяного автоугонщика

Накануне утром, около 9 часов на пульт Дежурного оп ГУ МВД России через службу 112 поступило сообщение от 27-летнего мужчины о том, что от дома 3 по улице Меньковская, неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль Рено Логан стоимостью 350 тысяч рублей.

В этот же день, в ходе патрулирования экипаж ДПС остановил указанный автомобиль. За рулем находился 34-летний гражданин. При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении угонщика возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения), а также составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Злоумышленнику будет избрана мера пресечения, после отбывания срока административного ареста за «пьяную» езду.