«В Ленинградской и Вологодской областях полицейские задержали нетрезвых водителей, которые создавали угрозу для окружающих.

В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в ходе ночного патрулирования городских улиц полицейские остановили автомобиль «Рено». Находившийся за рулем мужчина, увидев приближающихся сотрудников, резко тронулся с места и попытался скрыться. Было организовано преследование водителя, в ходе которого он грубо нарушал правила дорожного движения, провоцируя аварийные ситуации.

Полицейский предупредил о применении табельного оружия, произвел предупредительные выстрелы вверх и затем прицельные по колесам. После остановки иномарки водитель и пассажир были задержаны. Правонарушителем оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья с явными признаками опьянения. Кроме того, он не имел права управления транспортным средством. От процедуры медицинского освидетельствования задержанный отказался.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Аналогичное происшествие зарегистрировано в Вологодской области. На федеральной трассе сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль ВАЗ, который двигался без переднего государственного регистрационного знака. Водитель требование проигнорировал и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения.

После предупредительного выстрела вверх полицейский прострелил колеса машины нарушителя. Однако остановился он лишь после того, как автомобиль наряда патрульно-постовой службы полиции перекрыл ему дорогу.

Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. В отношении задержанного составлены протоколы по семи статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.