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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали налетчика на магазин на Измайловском проспекте

В Петербурге поймали налетчика на магазин на Измайловском проспекте

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали подозреваемого в налете на магазин на Измайловском проспекте

21 июля в правоохранительные органы Адмиралтейского района Петербурга обратился 56-летний администратор торговой точки, расположенной в доме номер 4 по Измайловскому проспекту. Он заявил, что около 20 часов неизвестный злоумышленник, используя нож в качестве орудия угрозы, совершил кражу товаров из магазина.

Оперативные действия сотрудников патрульно-постовой службы полиции позволили задержать подозреваемого в кратчайшие сроки. Уже через несколько минут, неподалеку от дома номер 12 по тому же Измайловскому проспекту, был задержан 52-летний безработный житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в совершении данного преступления.

Похищенная продукция была изъята у задержанного и возвращена в магазин. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.1, частью 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Адмиралтейский район, разбойное нападение
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