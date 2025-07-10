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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга поймали двоих подозреваемых в разбое на магазин

В центре Петербурга поймали двоих подозреваемых в разбое на магазин

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Опубликовал: Антон78
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Полицейскими Адмиралтейского района задержаны подозреваемые в разбое в магазине

В полицию Адмиралтейского района Петербурга 8 июля поступила информация о проникновении злоумышленников в сетевой магазин, расположенный в доме №23 по улице Подольской. Преступники, угрожая продавцу отвёрткой, совершили кражу товара.

Оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых – мужчину 30 лет и женщину 29 лет – непосредственно у входа в магазин. Задержание было произведено по горячим следам.

Задержанные были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении них были оформлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

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