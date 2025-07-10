В центре Петербурга поймали двоих подозреваемых в разбое на магазин

В полицию Адмиралтейского района Петербурга 8 июля поступила информация о проникновении злоумышленников в сетевой магазин, расположенный в доме №23 по улице Подольской. Преступники, угрожая продавцу отвёрткой, совершили кражу товара.

Оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых – мужчину 30 лет и женщину 29 лет – непосредственно у входа в магазин. Задержание было произведено по горячим следам.

Задержанные были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении них были оформлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.